"Не ориентируется в датах": появились новые подробности о состоянии Сенцова

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, ухудшилось до такой степени, что он теряется в датах.
"Поговорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Он сообщил, что состояние здоровья Олега значительно ухудшилось. Он практически не ориентируется в датах и переспрашивает адвоката, какой сегодня день. У него уже была второй кризис, но Олег не может назвать точную его дату или на какой день после встречи с сестрой она произошла", – написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
Она добавила, что у Сенцова из-за голодовки ослабела сердечная мышца. В связи с этим, омбудсмен обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раада аль Хусейну, Генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду, Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, чтобы они помогли в организации визита представителей в колонию, где содержится Сенцов.
"Призываю все международные правозащитные институты обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об освобождении Олега Сенцова и всех пленников Кремля", – резюмировала Денисова.
В эфире "Громадського" адвокат Дмитрий Динзе заявил, что украинский режиссер попросил не распространять ложные слухи о его принудительном кормлении или смерти.
"Олег сказал, чтобы люди не распространяли слухи о принудительном кормлении, он просит отвергать такую информацию и фильтровать ее. А по слухам о его смерти - он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их вредителями", - сказал Динзе.
Он добавил, что общался с Сенцовым через стекло. Политзаключенный передал слова поддержки украинцам, заточенным в тюрьмы в аннексированном Крыму.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Динзе рассказал, что около недели назад у Сенцова был второй кризис по здоровью. Украинца хотели госпитализировать и поставить на полноценное принудительное кормление, однако он отказался.
Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.
9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.
18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.
После этого ряд российских деятелей культуры обратились к Путину с просьбой о помиловании Сенцова. 22 июня адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что сам режиссер не обратится к главе РФ с прошением, потому что он против этого.
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