"Не оказывают медпомощь!" Денисова рассказала о муках украинского политзаключенного в российском СИЗО

Незаконно осужденному по делу "Хизб ут-Тахрир" украинцу Арсену Джеппарова, который удерживается в ростовском СИЗО (Россия), не предоставляют медицинской помощи.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. На своей странице в Facebook она напомнила, что 12 ноября 2019 "Южным окружными военным судом РФ" Джеппарова приговорили к 7 годам колонии строгого режима.

"У нашего соотечественника сильно ухудшилось состояние здоровья – за ушами появились фурункулы, которые вызывают сильную боль. Кроме того, проблемы со здоровьем, с которыми он обращался ранее, сих пор не решены. В частности, речь идет о постоянной сильной головной боли, повышенном давлении и новообразований на лице", – отметила омбудсмен.

В Арсена Джеппарова сильно ухудшилось здоровье Facebook Людмилы Денисовой

По ее словам, адвокаты Джеппарова неоднократно обращались в администрацию пенитенциарного учреждения о необходимости оказания медицинской помощи. Однако, в нарушение международных стандартов содержания лиц, осужденных к лишению свободы, медработники не придают надлежащую помощь украинцу.

Указанное, подчеркнула омбудсмен, противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955 г., одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой срочно принять меры для восстановления прав Арсена Джеппарова, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь", – подытожила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, посольство Великобритании в Украине поздравило обмен пленными, который состоялся 29 декабря, и напомнило РФ о необходимости освобождения всех украинских политзаключенных.

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