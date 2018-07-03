"Не обязан знать, кто такой Сенцов": в Мариуполе разгорелся скандал из-за полицейского

В Мариуполе Донецкой области патрульный полицейский заявил, что не знает ничего об украинском режиссере, который голодает в российской тюрьме, Олеге Сенцове и обвинил активистов в том, что они митингуют в его защиту за деньги.
По данным "Вчасно", конфликт произошел во время всемирной акции в поддержку политзаключенных под офисом ОБСЕ. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)
"Когда появилась полиция, и я подошла к ним, чтобы объяснить, для чего мы собрались, то услышала в ответ, что нельзя собираться группами больше 10 человек. Также один из полицейских, смеясь, заявил, что не знает, кто такой Олег Сенцов и не обязан этого знать", - сообщила волонтер Галина Однорог.
Полицейский в Мариуполе
скриншот
Слова патрульного крайне возмутили всех активистов.
"Я попробовала объяснить полицейским, что это не так, но решила, что не стоит "метать бисер перед свиньями". Да, мы все, кто пришли в воскресенье в поддержку Олега Сенцова, проплачены, с 2014 года, когда рисковали своей жизнью, чтоб защитить наш Мариуполь. Да, проплачены кровью нашего украинского народа, который такой страшной ценой добивается свободы, проплачены тысячами погибших Героев и десятками политузников, которые в российских тюрьмах борются за нашу с вами демократию", – сказала волонтер.
В свою очередь, Начальник управления патрульной полиции в Донецкой области Михаил Вершинин пояснил изданию "0629", что с патрульными проведут разъяснительную беседу.
"Будет проведено разбирательство по этому поводу. Нет у нас права преследовать его по закону за то, что он не знает, кто такой Сенцов. К сожалению, морально-этическая сторона этого вопроса бросает на нас пятно. Полицейский обязан понимать, что происходит вокруг, в данном случае это невоспитанность и необразованность патрульного и нежелание самообразовываться. Будем проводить беседы не только с ним. К сожалению, везде есть такие люди, которым этот мир нужен, чтобы отработать и выпить пива", - подчеркнул Вершинин.
В сети также разгорелся скандал из-за реакции полицейского.
"Может он читать не умеет? У меня следователь, как-то спрашивал, как в протоколе написать - "лошки или ложки", "В Мариуполе нет полицейских. Там все те же мусора перекрашенные, ждущие Россию", "Руки, чтобы держать дубинку, голова чтобы носить фуражку".
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля активисты провели акцию в поддержку Сенцова на стадионе "Олимпийский", устроив огненное шоу.
Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.