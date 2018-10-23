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''Не нашел и начал всех убивать'': в Керчи назвали главную цель стрелка

55.1тЧитать материал на украинском

Главной жертвой подозреваемого в массовом убийстве людей в политехническом колледже Керчи должна была стать директор учебного заведения Ольга Гребенникова.

Такое мнение высказала РЕН ТВ мать одного из погибших Александра Лазарева, которая встретила Гребенникову в морге во время опознания тела 19-летнего стрелка. По ее словам, руководительница колледжа тогда сказала, что тоже могла оказаться среди погибших.

Лазарева уверена, что именно директор в тот день должна была умереть первой.

"Дети ее никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались", — отметила она.

Ольга Гребенникова

Ольга Гребенникова

Скрин видео Kerch.net

Очевидцы рассказали, что изначально Росляков направился именно к кабинету Гребенниковой, но не нашел ее и пошел искать в другие помещения. Он начал стрелять по окружающим, когда понял, что женщины в здании нет. Своих жертв он добивал выстрелом в лицо.

Как известно, позднее выяснилось, что руководительница колледжа покинула здание за несколько минут до трагедии, что вызвало подозрения.

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По информации российских СМИ, следователи выясняют, знало ли руководство о намерениях ученика. Против Гребенниковой могут возбудить уголовное дело по статье "Халатность".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно показаниям очевидцев, Владислав Росляков может быть не единственным стрелком, причастным к теракту в Керченском политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек и более 70 получили ранения.

Накануне нападения на колледж Рослякова заметили в компании двух мужчин в военной форме.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
керченский стрелок
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Всем адекватным людям ясно,что керченского убийцу обучали и послали убивать террористы банды сенцова-панкова. А финансирует эти банды ИГИЛ. А российская Фемида ловит этих бандюганов и кормит их курицами и детскими смесями. Это неправильно
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Ски Андрей
Ски Андрей
бред сивой кобылы!!!! всё было подстроено,уже не раз об этом говорили и приводили факты!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Ой блин, и нужно было этому ополченцу сколько тренироваться, чтоб пристрелить директора! Взрывчатки сколько доставать, хотя военторгов полно, не проблема, а вместо шахт, катакомб с оружием и взрывчаткой на Вамкрыше тоже полно, а мог не состоявшийся шахтёр Росляков и танк из катакомб вырулить и не один. А ещё хуже БУК достал бы, так вообще директора в небе искал бы. Пиздец кацапы, у вас не только йобнутый сцарь, а всё что там движется и шевелится!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Кушнір Лесь, не вопрос, только что-то пошло не так, я же написал, что на раше все без исключения, йобнутые. Шо они хотели организовывая эту бойню непонятно, понятно в тысячный раз то, что эту сруцкомирскую заразу нужно утелизировать!
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Кушнір Лесь
Кушнір Лесь
Галицький Данило, там он был не один.
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