''Не нашел и начал всех убивать'': в Керчи назвали главную цель стрелка

Главной жертвой подозреваемого в массовом убийстве людей в политехническом колледже Керчи должна была стать директор учебного заведения Ольга Гребенникова.

Такое мнение высказала РЕН ТВ мать одного из погибших Александра Лазарева, которая встретила Гребенникову в морге во время опознания тела 19-летнего стрелка. По ее словам, руководительница колледжа тогда сказала, что тоже могла оказаться среди погибших.

Лазарева уверена, что именно директор в тот день должна была умереть первой.

"Дети ее никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались", — отметила она.

Ольга Гребенникова Скрин видео Kerch.net

Очевидцы рассказали, что изначально Росляков направился именно к кабинету Гребенниковой, но не нашел ее и пошел искать в другие помещения. Он начал стрелять по окружающим, когда понял, что женщины в здании нет. Своих жертв он добивал выстрелом в лицо.

Как известно, позднее выяснилось, что руководительница колледжа покинула здание за несколько минут до трагедии, что вызвало подозрения.

По информации российских СМИ, следователи выясняют, знало ли руководство о намерениях ученика. Против Гребенниковой могут возбудить уголовное дело по статье "Халатность".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно показаниям очевидцев, Владислав Росляков может быть не единственным стрелком, причастным к теракту в Керченском политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек и более 70 получили ранения.

Накануне нападения на колледж Рослякова заметили в компании двух мужчин в военной форме.