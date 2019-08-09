Не надо слепой мести! Семьи погибших под колесами авто Зайцевой уточнили требования к Зеленскому

Родственники жертв и пострадавших в ДТП на ул. Сумской в Харькове при участии Алены Зайцевой и Геннадия Дронова хотят добиться справедливости и не намерены давить на суд.

Требования уточнила их защитник Лариса Матвеева. По ее словам, именно с этой целью они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Никто не хочет ни "слепой" мести, ни давления на суд, хотят неотвратимости наказания для виновных и гласности процесса", – пояснила она на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

При этом адвокат заявила, что цинизм со стороны защиты Зайцевой и ее измененная позиция по делу очень возмутили ее клиентов.

Родственники жертв ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому

"У людей, потерявших самых близких и свое здоровье, не так много остается желаний, но они надеются, что на примере этого дела начнет меняться система: на выявленные в данном процессе нарушения действующего законодательства полицейскими, следователям, экспертами, врачами должна последовать реакция, иначе такие дела и дальше продолжат затягивать и разваливать в угоду тем преступникам, кто может себе это позволить", – заявила Матвеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля потерпевшие в ДТП в Харькове на Сумской обратились к Зеленскому с просьбой гарантировать справедливое расследование трагедии. Они выразили беспокойство из-за того, что осужденная Алена Зайцева может затягивать рассмотрение дела.

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