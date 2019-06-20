"Не надо домыслов!" Появилось официальное заявление "ИС" о смерти Тымчука

Группа "Информационное сопротивление" призвала СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах смерти своего координатора Дмитрия Тымчука.

Официальное обращение опубликовал на своей странице в Facebook его коллега Юрий Карин. "Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", – сказано в нем.

Отмечается, что группа понесла невосполнимую утрату, но не собирается прекращать свою деятельность в пользу Украины.

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Дмитрий Тымчук ТСН

"Дмитрий всегда был полон новых идей и творческих планов. И мы продолжим дело, которое было смыслом его жизни. Группа "Информационное сопротивление" и в дальнейшем всеми силами будет отстаивать национальные интересы Украины. И мы обязательно реализуем все планы, к которым имел отношение наш погибший коллега", – подчеркнуто в заявлении.

Группа "Информационное сопротивление" также поблагодарила всем за сочувствие и слова поддержки.

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