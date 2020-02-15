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15 февраля • обновлено в 14:00
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Зеленский выступил на Мюнхенской конференции: главные заявления. Видео

8.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия).

Прямую трансляцию вела пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook. Зеленский сначала заговорил на английском языке, а потом перешел на украинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас очень смешанные эмоции по последнему Мюнхенскому отчету. Там всего восемь упоминаний Украины. Это самый низкий показатель на шестой год конфликта в Украине. А не рано ли все начали успокаиваться?" – сказал он.

Зеленский выступает на Мюнхенской конференции

Зеленский выступает на Мюнхенской конференции

День

Зеленский отметил оптимизм мировых аналитиков по окончанию войны на востоке Украины, добавив, что украинская власть делает все для этого.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать... Полную тишину пока что не удалось обеспечить. Зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций. Нужны действенные механизмы. Нас убеждают, что это может быть прямой диалог с властью ОРДЛО. Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными властями", – подчеркнул президент Украины.

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Автор
Яра Дорош
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Очередная придуманная шняга которую нужно навешать мировому сообществу. Хоть что делать, лишь бы ничего не делать! Клоун на посту президента Украины. Количество брeда, который озвучивает Зеленский практически ежедневно, скоро превысит таковой у Порошенко. И никаких реальных дел.
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона. "Я могу получить микрофон? Я не могу без него", — обратился Зеленский к организаторам.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обидно, когда твоей стране 140 000 лет а ни кто не воспринимает тебя всерьёз)
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