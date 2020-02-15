Зеленский выступил на Мюнхенской конференции: главные заявления. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия).

Прямую трансляцию вела пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook. Зеленский сначала заговорил на английском языке, а потом перешел на украинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас очень смешанные эмоции по последнему Мюнхенскому отчету. Там всего восемь упоминаний Украины. Это самый низкий показатель на шестой год конфликта в Украине. А не рано ли все начали успокаиваться?" – сказал он.

Зеленский выступает на Мюнхенской конференции День

Зеленский отметил оптимизм мировых аналитиков по окончанию войны на востоке Украины, добавив, что украинская власть делает все для этого.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать... Полную тишину пока что не удалось обеспечить. Зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций. Нужны действенные механизмы. Нас убеждают, что это может быть прямой диалог с властью ОРДЛО. Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными властями", – подчеркнул президент Украины.

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