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13 февраля • обновлено в 19:23
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Не могут провести два года: суд по делу сепаратистки Штепы снова перенесли

1.1т
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Орджоникидзевский районный суд Харькова снова перенес суд по делу экс-мэра Славянска, сепаратистки Нели Штепы, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Заседание перенесли на 27 февраля из-за отсутствия двух свидетелей со стороны обвинения, сообщает Укринформ. Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года.

"Начали рассматривать ходатайство о мере пресечения, поскольку она не выбрана с 2018 года. Сторона обвинения настаивала на допросе свидетелей. Появились четыре свидетеля - по два со стороны защиты и со стороны обвинения, но еще двое свидетелей со стороны обвинения не появились, поэтому суд перенесен на 27 февраля, на 10:00", – рассказал адвокат женщины Александр Шадрин.

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Неля Штепа

Неля Штепа

112 Украина

По его словам, свидетели со стороны обвинения, среди которых заместитель самопровозглашенного в 2014 году мэра Славянска Пономарев, указывают на якобы угрозы со стороны Штепы.

"Сторона обвинения настаивает на круглосуточном домашнем аресте Штепы. Защита - против, обвинение необоснованно, риски отсутствуют. При этом эта мера ограничивает свободу так же, как и содержание под стражей", – отметил адвокат.

Штепа присутствовала на заседании суда, туда она приехала из Славянска. Активистов в зале суда не было.

Как писал OBOZREVATEL ранее, одиозную экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которая заявила о намерении снова баллотироваться, поймали в киевском торговом центре "Орнамент" за покупками.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Неля Штепа
Место
Украина Харьков
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Такое впечатление шо за весь послемайданный бардельерос отвечает одна эта тетенька Штепа, ее одну пять лет судят.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Яценюк придет с Турчиновым давать показания зачем они Стрелкову БУК дали или их по скайпу допросят как Януковича?
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