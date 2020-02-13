Не могут провести два года: суд по делу сепаратистки Штепы снова перенесли

Орджоникидзевский районный суд Харькова снова перенес суд по делу экс-мэра Славянска, сепаратистки Нели Штепы, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Заседание перенесли на 27 февраля из-за отсутствия двух свидетелей со стороны обвинения, сообщает Укринформ. Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года.

"Начали рассматривать ходатайство о мере пресечения, поскольку она не выбрана с 2018 года. Сторона обвинения настаивала на допросе свидетелей. Появились четыре свидетеля - по два со стороны защиты и со стороны обвинения, но еще двое свидетелей со стороны обвинения не появились, поэтому суд перенесен на 27 февраля, на 10:00", – рассказал адвокат женщины Александр Шадрин.

Неля Штепа 112 Украина

По его словам, свидетели со стороны обвинения, среди которых заместитель самопровозглашенного в 2014 году мэра Славянска Пономарев, указывают на якобы угрозы со стороны Штепы.

"Сторона обвинения настаивает на круглосуточном домашнем аресте Штепы. Защита - против, обвинение необоснованно, риски отсутствуют. При этом эта мера ограничивает свободу так же, как и содержание под стражей", – отметил адвокат.

Штепа присутствовала на заседании суда, туда она приехала из Славянска. Активистов в зале суда не было.

Как писал OBOZREVATEL ранее, одиозную экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которая заявила о намерении снова баллотироваться, поймали в киевском торговом центре "Орнамент" за покупками.

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