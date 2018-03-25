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"Не могу его оправдать": мать Сенцова упрекнула заключенного сына

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Мать украинского кинорежиссера Олега Сенцова Людмила, незаконно заключенного в России, упрекнула сына в том, что он не подумал о своих детях.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Дождь", отметив, что не может сказать, что ее сына кто-то вовлек в борьбу.

"Ну какой он террорист! То, что он был против этого режима какого-то, я этого не понимала, например. Я все время говорила, когда уже поняла, что что-то тут не так, я говорила: "Олеженька, смотри, у тебя двое детей. Ну вот они как останутся?" – сказала Людмила Сенцова.

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Она заявила, что не может его "ни осудить, ни оправдать".

"Я только не могу понять, как можно было оставить детей. Если так вот, все бы было по-моему, я, во-первых, не хочу, чтобы он ввязывался никуда уже больше. Но мне хочется, чтобы он работал. Мне надо, чтобы дети были с ним. Нет, я поеду к ним, пока он не устроится. И потом сюда вернусь. Я буду здесь жить, буду ждать их в гости все время", - рассказала мать Сенцова.

Как писал "Обозреватель" ранее военный эксперт заявил об отравлении Сенцова.

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Тема
Дело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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