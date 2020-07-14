Не могла вернуть кредит: выяснились детали трагедии с матерью и ребенком в Харькове

В Харькове 37-летняя женщина, которая задушила 10-летнего сына, а после покончила с собой, имела финансовые проблемы, которые не могла разрешить.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ Харьковской области. На месте преступления была найдена предсмертная записка, которую оставила погибшая. Предварительно установлено, что 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены, и умерла от потери крови.

"По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляли. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Полицейские выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к административной и уголовной ответственности женщина ранее привлекалась. Погибшая проживала вместе с мамой, братом и ребенком. Известно, что у погибшей был еще один ребенок, где он – не известно.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ. По одной из версий следствия, женщина совершила преступление из-за кредитной задолженности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мать задушила 10-летнего сына и вскрыла себе вены.