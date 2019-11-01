"Не критично": в Генштабе ВСУ оценили обстрелы на Донбассе

На Донбассе нет угрозы скорого нападения со стороны России, а количество обстрелов террористов "Л/ДНР" не является критическим.

Такое заявление сделал заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 1 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Таким образом он ответил на сообщение Министерства обороны Украины, распространенное утром 1 ноября, о том, что Россия стягивает к линии разграничения танки и артиллерию, а количество обстрелов резко возросло.

В Генштабе ВСУ оценили обстрелы на Донбассе

"Возле границы действительно присутствуют подразделения ВС Российской Федерации. Их количество известно, военные там служат на ротационной основе. Непосредственно накопления и создания мощной группировки для наступления сейчас нет", – заверил он.

Наев также заявил, что 15 обстрелов террористами сил ОС за сутки – не опасный показатель. "В пределах той обстановки в зоне проведения ООС это не критическое число", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штаб ООС подтвердил завершение разведения сил в Золотом-4 и сообщил о новых обстрелах со стороны оккупационных войск.

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