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1 ноября • обновлено в 23:37
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"Не критично": в Генштабе ВСУ оценили обстрелы на Донбассе

1.3т Читать материал на украинском

На Донбассе нет угрозы скорого нападения со стороны России, а количество обстрелов террористов "Л/ДНР" не является критическим.

Такое заявление сделал заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 1 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Таким образом он ответил на сообщение Министерства обороны Украины, распространенное утром 1 ноября, о том, что Россия стягивает к линии разграничения танки и артиллерию, а количество обстрелов резко возросло.

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В Генштабе ВСУ оценили обстрелы на Донбассе

В Генштабе ВСУ оценили обстрелы на Донбассе

"Возле границы действительно присутствуют подразделения ВС Российской Федерации. Их количество известно, военные там служат на ротационной основе. Непосредственно накопления и создания мощной группировки для наступления сейчас нет", – заверил он.

Наев также заявил, что 15 обстрелов террористами сил ОС за сутки – не опасный показатель. "В пределах той обстановки в зоне проведения ООС это не критическое число", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штаб ООС подтвердил завершение разведения сил в Золотом-4 и сообщил о новых обстрелах со стороны оккупационных войск.

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Темы
Свобода слова Савика Шустера Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Сергей Наев Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Донбасс
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