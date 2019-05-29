ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Не имеют права!" В "Айдаре" открестились от нашумевшего обращения к Зеленскому

1.3тЧитать материал на украинском

В батальоне "Айдар" заявили, что видео с обращением добровольцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, распространяемое в сети, не является их официальной позицией.

Детальное разъяснение опубликовано на официальной странице 24 отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

"Сейчас в средствах массовой информации, а именно в интернете идут обращения лиц от имени батальона "Айдар". Информируем, что эти люди в настоящее время не являются действующими военнослужащими батальона и не выполняют задания в ООС. Нужно заметить, что батальон продолжает выполнять обязанности по защите Отечества в зоне проведения ООС, нести потери. Поэтому лица, которые на данный период не находятся на военной службе и не выполняют боевые задачи, не имеют никакого права делать обращение от имени батальона "Айдар", а также собирать средства и пользоваться именем батальона в собственных целях", – говорится в сообщении.

Новости
Возвращение Саакашвили: Зеленского уличили в нарушении закона

Напомним, на упомянутом ролике якобы бойцы "Айдара" выдвигают требования к главе государства о возвращении украинского гражданства одиозному третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Аналогичная риторика представлена и в посте экс-участника АТО Валентина Лихолита. В нем также идет речь о последних кадровых назначениях Зеленского в силовых структурах.

"Айдар"

"Айдар"

EADaily

Однако даже в комментариях под нашумевшим обращением люди возмущаются тем фактом, что бывшие бойцы позволяют себе делать заявления от имени нынешнего состава "Айдара".

"Давайте вернем Януковича, Азирова и других "патриотов", которые в "изгнании". Парни, вам не стыдно перед памятью погибших, позор вам", "Как можно обращаться от имени "Айдара", если вы там не находитесь?" – негодуют украинцы.

"Не имеют права!" В "Айдаре" открестились от нашумевшего обращения к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Владимир ЗеленскийМихеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения