"Не имеют права!" В "Айдаре" открестились от нашумевшего обращения к Зеленскому

В батальоне "Айдар" заявили, что видео с обращением добровольцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, распространяемое в сети, не является их официальной позицией.

Детальное разъяснение опубликовано на официальной странице 24 отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

"Сейчас в средствах массовой информации, а именно в интернете идут обращения лиц от имени батальона "Айдар". Информируем, что эти люди в настоящее время не являются действующими военнослужащими батальона и не выполняют задания в ООС. Нужно заметить, что батальон продолжает выполнять обязанности по защите Отечества в зоне проведения ООС, нести потери. Поэтому лица, которые на данный период не находятся на военной службе и не выполняют боевые задачи, не имеют никакого права делать обращение от имени батальона "Айдар", а также собирать средства и пользоваться именем батальона в собственных целях", – говорится в сообщении.

Напомним, на упомянутом ролике якобы бойцы "Айдара" выдвигают требования к главе государства о возвращении украинского гражданства одиозному третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Аналогичная риторика представлена и в посте экс-участника АТО Валентина Лихолита. В нем также идет речь о последних кадровых назначениях Зеленского в силовых структурах.

"Айдар" EADaily

Однако даже в комментариях под нашумевшим обращением люди возмущаются тем фактом, что бывшие бойцы позволяют себе делать заявления от имени нынешнего состава "Айдара".

"Давайте вернем Януковича, Азирова и других "патриотов", которые в "изгнании". Парни, вам не стыдно перед памятью погибших, позор вам", "Как можно обращаться от имени "Айдара", если вы там не находитесь?" – негодуют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", третьему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Напомним,10 сентября 2018 года политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

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