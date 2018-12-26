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''Не имеют офицерской чести'': волонтер обрушилась на оккупантов Донбасса

1.6тЧитать материал на украинском

У воюющих на Донбассе российских оккупантов не хватает офицерской чести даже для того, чтобы признать свое присутствие в Украине.

Об этом заявила в эфире ObozTV волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова, комментируя войну на востоке Украины.

"О какой чести может идти речь? Они не имеют чести и офицерского достоинства сказать – да, мы там есть, мы участвуем в этой войне. О какой чести можно говорить априори?" – заявила она.

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Волонтер в подтверждение своих слов привела пример:

"У нас в 2015 году были военнопленные офицеры из РФ, они лежали у нас в госпитале. О какой чести можно говорить, они такие трусливые. Мне доктор рассказывал, как один из них говорил – только не удаляйте мне органы…"

При этом, по ее словам, Россия никогда не переживала за людей, которые за нее воюют.

"У нас часто погибают россияне на Донбассе и их тела просто закапывают, не сообщая родственникам. Как ребята рассказывали, мы просили "сепаров" забрать тела наших соотечественников и даже платили за это деньги, а они даже не хотят тела своих забирать – им это не нужно", – подчеркнула Юсупова.

''Не имеют офицерской чести'': волонтер обрушилась на оккупантов Донбасса

vchasnoua.com

Как сообщал ObozTV, ранее боец батальона "Донбасс" Сергей Мищенко на примере Иловайской трагедии объяснил, что такого понятия как "честь российского офицера" не существует.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Наталья Юсупова
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Юсупова родила спустя три года свои признания ... а кто ни будь проверял, она вообще там была, сколько заработала гроше на гуманитарке и проституции ?!
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минин евген
минин евген
прососали козломордые оккупанты всю честь.
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CARGO 100
CARGO 100
минин евген, мы об этом только в Киеве признаемся ...
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