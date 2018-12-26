''Не имеют офицерской чести'': волонтер обрушилась на оккупантов Донбасса

У воюющих на Донбассе российских оккупантов не хватает офицерской чести даже для того, чтобы признать свое присутствие в Украине.

Об этом заявила в эфире ObozTV волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова, комментируя войну на востоке Украины.

"О какой чести может идти речь? Они не имеют чести и офицерского достоинства сказать – да, мы там есть, мы участвуем в этой войне. О какой чести можно говорить априори?" – заявила она.

Волонтер в подтверждение своих слов привела пример:

"У нас в 2015 году были военнопленные офицеры из РФ, они лежали у нас в госпитале. О какой чести можно говорить, они такие трусливые. Мне доктор рассказывал, как один из них говорил – только не удаляйте мне органы…"

При этом, по ее словам, Россия никогда не переживала за людей, которые за нее воюют.

"У нас часто погибают россияне на Донбассе и их тела просто закапывают, не сообщая родственникам. Как ребята рассказывали, мы просили "сепаров" забрать тела наших соотечественников и даже платили за это деньги, а они даже не хотят тела своих забирать – им это не нужно", – подчеркнула Юсупова.

vchasnoua.com

Как сообщал ObozTV, ранее боец батальона "Донбасс" Сергей Мищенко на примере Иловайской трагедии объяснил, что такого понятия как "честь российского офицера" не существует.

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