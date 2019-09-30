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30 сентября • обновлено в 20:31
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"Не имеем никакого отношения!" РосТВ случайно засветило доказательства против наемников Путина в ЦАР

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Российские пропагандисты случайно показали доказательства присутствия наемников ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской республике.

Примечательно, что в сюжете "Вести недели" утверждалось противоположное: якобы россияне не участвуют в военных действиях в ЦАР. Соответствующее видео опубликовано на странице Twitter-аккаунта CIT.

"Показали в ЦАР россиян, которые "не имеют никакого отношения к ЧВК "Вагнер", но что-то пошло не так", – говорится в посте.

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Так, пропагандисты взяли интервью у одного из старших инструкторов тренировочного лагеря.

"Не имеем никакого отношения!" РосТВ случайно засветило доказательства против наемников Путина в ЦАР

Скрин видео

"Мы не имеем никакого отношения к ЧВК "Вагнера", – заявил он, после чего на экране показали распечатанные 10 заповедей бойца.

При этом текст видно на фоне большого водяного знака с изображением награды бойцов частной военной компании.

"Не имеем никакого отношения!" РосТВ случайно засветило доказательства против наемников Путина в ЦАР

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно житель Бурятии Владимир Анданов под позывным "Ваха", который воевал за террористов на Донбассе, засветился на снимках российских наемников в Ливии.

Ранее Служба безопасности опубликовала фото членов российской частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Эти же люди участвовали в войне на востоке Украины.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
частные военные компании (ЧВК) ЧВК Вагнер видео пропаганда
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