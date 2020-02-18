"Не хотят мира!" В СБНО сделали важное заявление об атаке РФ на Луганщине

Попытка военных РФ прорваться через линию разграничения на Луганщине была спланированной провокацией.

Такое мнение выразил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24", связав 18 февраля с датами трагических событий на Майдане и боев возле Дебальцево.

"Я уверен, что увольнение помощника Путина [Владислава Суркова] – это одна цепь событий, которые произошли сегодня. Есть определенное количество лиц, не хотят, чтобы был мир на территории Луганской и Донецкой областей, и чтобы прекратилась война", – считает Данилов.

Он добавил, что в результате боев погиб один боец ВСУ, еще трое ранены, двое получили контузию. В то же время было ликвидировано пятерых террористов.

Алексей Данилов

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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