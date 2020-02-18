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18 февраля • обновлено в 22:41
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"Не хотят мира!" В СБНО сделали важное заявление об атаке РФ на Луганщине

3.7т
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Попытка военных РФ прорваться через линию разграничения на Луганщине была спланированной провокацией.

Такое мнение выразил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24", связав 18 февраля с датами трагических событий на Майдане и боев возле Дебальцево.

"Я уверен, что увольнение помощника Путина [Владислава Суркова] – это одна цепь событий, которые произошли сегодня. Есть определенное количество лиц, не хотят, чтобы был мир на территории Луганской и Донецкой областей, и чтобы прекратилась война", – считает Данилов.

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Он добавил, что в результате боев погиб один боец ВСУ, еще трое ранены, двое получили контузию. В то же время было ликвидировано пятерых террористов.

Алексей Данилов

Алексей Данилов

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Данилов
Тег
СНБО
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Да все НОРМАЛЬНЫЕ люди, в том числе из ЕС понимают - провокация нужна была только "Партии боевых пидapaсов Украины". Но никак не Путину. Это мир еще Украини припомнит!!
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