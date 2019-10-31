Главная Новости
31 октября • обновлено в 09:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Не хотим испытывать нервы!" "Нацкорпус" и "Азов" сложили оружие в Золотом

1.8т Читать материал на украинском

Активисты партии "Национальный корпус" и ветераны полка "Азов" сложили оружие в Золотом, где стартовал отвод войск.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин. "Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так", — пояснил он.

По его словам, представители "Нацкорпуса" не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет "последним блок-постом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей".

Новости
"Поубиваю всех!" Всплыл еще один скандальный нюанс поездки Зеленского в Золотое. Видеофакты

Сергей Тамарин

Сергей Тамарин

Скриншот с видео

Также Тамарин анонсировал создание мобильных групп, которые будут ездить в места разведения войск и делать "объективное оценивание, как там все происходит". Инициатива называется "Рейд за мир". По его словам, в ее состав войдут ветераны боевых действий и волонтеры.

Напомним, что еще 28 октября представитель "Нацкорпуса" Денис Янтарь заявлял, что у их бойцов и ветеранов полка "Азов", находящихся возле линии отвода войск в Золотом на Донбассе, осталось оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Отвод войск на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Теги
Национальный корпус "Азов" Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
6
Смешно
8
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галушкин Петро
Галушкин Петро
Найс слив, ссыкуны
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Давно бы так. Кстати, самое время этих тварей интернировать в Гуантанамо-2.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Гыыы. Финансы поют романсы?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel