"Не хотим испытывать нервы!" "Нацкорпус" и "Азов" сложили оружие в Золотом

Активисты партии "Национальный корпус" и ветераны полка "Азов" сложили оружие в Золотом, где стартовал отвод войск.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин. "Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так", — пояснил он.

По его словам, представители "Нацкорпуса" не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет "последним блок-постом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей".

Сергей Тамарин Скриншот с видео

Также Тамарин анонсировал создание мобильных групп, которые будут ездить в места разведения войск и делать "объективное оценивание, как там все происходит". Инициатива называется "Рейд за мир". По его словам, в ее состав войдут ветераны боевых действий и волонтеры.

Напомним, что еще 28 октября представитель "Нацкорпуса" Денис Янтарь заявлял, что у их бойцов и ветеранов полка "Азов", находящихся возле линии отвода войск в Золотом на Донбассе, осталось оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, общаясь с журналистами в Мариуполе, заявил, что украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Однако в штабе ООС сначала опровергли слова Пристайко о начале разведения войск в Золотом на Донбассе, сообщив о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов.

Позже штаб ООС все же опубликовал официальное подтверждение начала отвода войск вблизи Золотого. Также появилось уточнение о том, что обстрел, о котором сообщалось накануне, якобы состоялся не в зоне разведения сил и средств.

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