Не хотела есть: на Сумщине отец зверски забил насмерть 4-летнюю дочь

На Сумщине 28-летний мужчина забил насмерть свою четырехлетнюю дочь за то, что та отказалась ужинать.

Когда девочке после побоев стало плохо, родители попросту уложили ее спать. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Трагедия произошла в одном из сел Белопольского района.

"О том, что в семье местных жителей умер ребенок еще до приезда скорой в полицию, около 22 часов, сообщили сами медики. Прибывшие по вызову увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей, мужчина пояснил, что ребенку вечером стало плохо и он положил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати - увидел дочь уже мертвой", - сообщили в полиции.

Полиции удалось узнать, что незадолго до смерти ребенка сильно избили.

"Били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила свою руку к "воспитанию". А дальше, ребенка действительно положили спать, и пошли по делам", - рассказал начальник Белопольского отдела полиции Андрей Анисимов.

Эксперты, которые осматривали девочку, сообщили, что ребенок умер, захлебнувшись рвотными массами. Вероятнее всего, ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

Кроме умершего ребенка в семье есть еще двое детей: старшая девочка и мальчик. В свое время все дети по решению социальных служб были переданы в интернат, потому что условия, в которых они росли, были признаны как неудовлетворительные. И только в мае этого года двух девочек родителям на некоторое время разрешили взять домой.

Главе семьи объявили о подозрении, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом горе-мать убила 3-летнего ребенка за оплошность.