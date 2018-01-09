"Не хочу так жить": подозреваемый в убийстве Ноздровской оставил "предсмертную" записку

Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской 64-летний Юрий Россошанский перед задержанием написал родным "предсмертную" записку, в которой отрицает свою вину в преступлении.

Издание "Факты" опубликовало текст записки Юрия Россошанского – отца Дмитрия Россошанского, который два года назад насмерть сбил сестру Ноздровской.

"Беззаконие и бездействие властей в нашей стране довело меня до крайности. Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня. Жена, дочь, внуки, сын Дима, я вас любил всю жизнь и за вас готов отдать свою жизнь. Все равно повесят убийство этой гадкой подлой лживой юристки-активистки на меня. Главное, чтобы не трогали ни жену, ни друзей, ни наших родных. Пусть лучше винят меня. Хотя я этого не совершал. Преступление совершила сама Ноздровская, так как сильно много знала о депутатах, предвыборных деньгах депутатов еще с 2012 года. Вот они ее и заказали", - цитирует издание письмо Россошанского.

"Затравили меня, мою семью, сына, всех наших родных и знакомых по селу. Эта Ноздровская со своими родителями, коррумпированными судьями апелляционного и Обуховского суда, журналистами… Все СМИ, газеты, ТВ клеветали на моего сына. А он этого не хотел. Был трезв. Ложь и клевета меня достали. Я всю жизнь был честным семьянином, тружеником. И все, что исходило от Ноздровской и ее окружения, все эта фальшь, меня достала", - написал подозреваемый.

Жена задержанного Ольга Россошанская сообщила, что к записке ее муж приложил схему кладбища с указанием, где его похоронить.

"Юра написал что-то вроде предсмертной записки. Муж сказал: "Я не хочу ни сам мучиться, ни мучить своих близких"... Я испугалась, что он покончит жизнь самоубийством. А оказалось, он решил все взять на себя", - заявила Ольга Россошанская.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация, что задержанный по подозрению в убийстве Ноздровской Юрий Россошанский якобы рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления.

В свою очередь один из адвокатов семьи Ноздровской заявил, что полицейские задержали не того, кто на самом деле виновен в убийстве. Один из защитников также рассказал, что Юрий Россошанский в день трагедии выпивал у себя дома с кумом.

В то же время, правоохранители утверждают, что в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого были установлены все детали убийства.