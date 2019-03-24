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"Не фартовые": офицер ВСУ показал новых убитых террористов "ДНР"

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Установлены имена еще двух террористов "ДНР", погибших в зоне проведения ООС на Донбассе.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал их снимки. Вячеслав Хрипаков с позывным "Слива" из Славянска был ликвидирован 15 февраля.

Второй оккупант из Донецка, Виталий Ткачев ("Грек") был убит 22 марта. "Реально позывной "Грек" не фартовый", — отметил офицер ВСУ.

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"Очень переживал": офицер ВСУ показал нового мертвого террориста "ДНР"
Вячеслав Хрипаков

Вячеслав Хрипаков

Вячеслав Хрипаков

Вячеслав Хрипаков

Вячеслав Хрипаков

Вячеслав Хрипаков

Виталий Ткачев

Виталий Ткачев

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ жестко расправились с террористами на Донбассе, уничтожив пятерых из них.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Скоpо и Штиpлица положат.Пpавда сложновато будет,он с дивана в штабе не вылазит.Но положат.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинцы продолжают убивать украинцев на гражданской войне.
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