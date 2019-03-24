"Не фартовые": офицер ВСУ показал новых убитых террористов "ДНР"

Установлены имена еще двух террористов "ДНР", погибших в зоне проведения ООС на Донбассе.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал их снимки. Вячеслав Хрипаков с позывным "Слива" из Славянска был ликвидирован 15 февраля.

Второй оккупант из Донецка, Виталий Ткачев ("Грек") был убит 22 марта. "Реально позывной "Грек" не фартовый", — отметил офицер ВСУ.

Вячеслав Хрипаков

Вячеслав Хрипаков

Вячеслав Хрипаков

Виталий Ткачев

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ жестко расправились с террористами на Донбассе, уничтожив пятерых из них.

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