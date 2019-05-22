"Не единожды издевались!" В Украине школьника изнасиловали старшеклассники

В Украине 12-летнего школьника изнасиловал 15-летний ранее судимый старшеклассник вместе с тремя другими учениками.

В целях безопасности ребенка правоохранители не разглашают область, где произошло преступление, сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вы только вдумайтесь! Как этот мальчик каждый день ходил в школу, где видел ежедневно тех, кто не единожды над ним издевался, и все-таки решил рассказать про это своей матери", – отметил замглавы Национальной полиции.

По его словам, мама пострадавшего мальчика обратилась к правоохранителям вчера, 21 мая. Аброськин подчеркнул важность принятия законопроекта №6607, который усиливает уголовную ответственность за изнасилование детей.

Иллюстрация rbc

Документ предусматривает введение электронного реестра лиц, осужденных за половые преступления против детей, химическую кастрацию (путем применения лекарств) и другие инструменты борьбы с насильниками.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней девушки, которая жила с ним по соседству. 27-летнего киевлянина задержали сотрудники полиции.

На теле девушки обнаружили характерные травмы. Злоумышленника арестовали и удерживают под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!