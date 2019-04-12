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Не дожил до 30: на Донбассе погиб брат Героя Украины

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Вечером 11 апреля в зоне ООС на Донбассе погиб родной брат Героя Украины Валерия Чибинеева — командир отделения десантно-штурмового взвода, старший солдат Роман Чибинеев. Трагедия произошла во время выполнения боевой задачи на позициях ВСУ на Приазовье.

Во время прицельного обстрела российско-оккупационными войсками военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, сообщается на странице 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.

Роман Чибинеев

Роман Чибинеев

Facebook 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

"Павший воин был искусным и обученным военнослужащим, достойно выполнял свои обязанности, был требовательным командиром и верным товарищем для своих побратимов. Летом ему исполнилось бы тридцать лет", — говорится в сообщении.

Командование и личный состав воинской части, где служил Роман, выразили глубокие соболезнования родным и близким.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа 2017 года семья Валерия Чибинеева пострадала в результате взрыва в центре Киева на улице Грушевского. Мужчина опроверг версию охоты на него и назвал это совпадением.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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