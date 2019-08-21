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Не дожил до 22: на Донбассе погиб воин ВСУ

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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Пилипчук. Защитнику был всего 21 год.

О трагедии сообщил на своей странице в Facebook глава Маневицкой РГА в Волынской области Андрей Лындюк и показал фото воина.

"Опять имеем печальную весть с востока Украины. Получили подтвержденную информацию о гибели в российско-украинской войне нашего земляка, жителя селя Набруска Маневицкого района Дмитрия Пилипчука, которому только в октябре исполнился 21 год", – написал чиновник.

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Он также сообщил, что в связи с гибелью защитника Украины было принято решение об отмене всех районных развлекательных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Украины.

Дмитрий Пилипчук

Дмитрий Пилипчук

Facebook Андрея Лындюка

Погибший воин Дмитрий Пилипчук

Погибший воин Дмитрий Пилипчук

Facebook Андрея Лындюка

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 августа в районе проведения Операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Днепра Роман Романенко. Он воевал в составе полка "Азов" и сражался с первых дней войны.

  • 12 августа в больнице имени Мечникова в Днепре умер боец Дмитрий Дашковец с Житомирщины. Его борьба за жизнь длилась несколько дней, но травмы оказались несовместимыми с жизнью воина – пуля прошла навылет сквозь голову.

  • Ранее террористы на Донбассе убили четырех украинских морпехов – Александра Шарко, Владислава Рака, Сергея Шандру и Василия Курдова.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какой, какой войны? Российско-украинско-фейсбучной?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Не дошел до Москвы всего чуток ... ведите следующего.
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