''Не догадывалась о беременности'': на Сумщине мать выбросила младенца в реку

В Сумской области, в селе Недригайлов, 27-летняя мать выбросила своего новорожденного ребенка в реку. Малыша случайно обнаружила местная жительница.

По ее словам, тело ребенка было найдено 6 марта, сообщили в пресс-службе полиции Сумщины. Подозреваемой в убийстве собственного ребенка стала местная жительница, у которой уже есть двое детей, но она лишена родительских прав.

Женщина призналась, что действительно недавно родила, однако следов пребывания младенца в ее доме полиция не обнаружила.

"Она была лишена родительских прав из-за злоупотребления алкоголем и из-за антиобщественного способа жизни. Женщина утверждает, что не догадывалась о беременности, пока ей не стало плохо. Ребенка родила дома, там же оставила до вечера. А потом просто вынесла и выбросила в реку", – пояснили правоохранители.

На Сумщине мать выбросила ребенка в реку Полиция в Сумской области

На Сумщине мать выбросила ребенка в реку Полиция в Сумской области

Точную причину смерти ребенка будет устанавливать экспертиза. Односельчане женщины говорят, что она вместе со своим сожителем пьянствует и нигде не работает.

Как писал OBOZREVATEL, 3 марта в Голосеевском районе Киева мать выбросила своего мертвого новорожденного ребенка в груду мусора. По словам женщины, малыш родился мертвым, после чего она решила его выбросить.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!