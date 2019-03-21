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"Не для того спасали от фашистов": в сети высмеяли недовольство "русским миром" в "Л/ДНР"

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В сети высмеяли негодование российского политтехнолога и активиста "ДНР" Романа Манекина реалиями "русского мира" на оккупированных территориях Донбасса.

Так, на своей странице в Facebook россиянин опубликовал обращение жительницы Донецка, пожаловавшейся на бюрократическую волокиту, с которой столкнулось в паспортном столе Пролетарского района.

Журналист Денис Казанский пошутил, что на самом деле именно этого и "добивались" фанаты Кремля.

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"Не для того спасали от фашистов": в сети высмеяли недовольство "русским миром" в "Л/ДНР"

"Не понимаю, на что жалуется Манекин. Очереди, волокита, презрение к людям в госучреждениях, решение вопросов по звонку — это же все суть русского/советского мира. Не для того Донбасс спасали от фашистов, чтобы там всякие ЦНАПы строили, как в гейропе", — написал журналист в Twitter.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанский журналист Ману Брабо опубликовал новую серию ужасающих фото, на которых запечатлел последствия устроенной Россией войны на Донбассе.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРДНР
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