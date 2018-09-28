Не для слабонервных: в Виннице психиатр искусал женщину до кровавых ран

В Виннице психиатр напал на бывшую жену и покусал ее за руку до кровавых ран.

Из-за травмы 32-летней женщине пришлось две недели провести на больничном. "Я рукой закрыла экран телефон, а он как-то выкрутил мне ее, что она оказалась позади меня и укусил, – рассказала пострадавшая журналистам "Чрезвычайных новостей".

Отмечается, что Ольга и Олег в браке уже 8 лет, у них двое детей, но год как пара разошлась. Олег по решению суда три раза в неделю забирает дочь и сына к себе.

Муж искусал жену до кровавых ран Скриншот с видео

В тот день он как раз пришел взять детей к себе, но началась ссора.

"Ольга врач-педиатр и аспирантка медуниверситета, а бывший муж преподает в том же ВУЗе психиатрию. Сам Олег Масик не захотел комментировать ситуацию.Правоохранители уже открыли уголовное производство за ст.125 УК Украины", - говорится в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре неизвестный "умыл" уксусной кислотой местную жительницу. Женщина не сомневается, что нападение организовал ее бывший муж.