"Не давать": на КремльТВ "проговорились" об отношении к жителям "ДНР"

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что жители "ДНР" не должны иметь одинаковые политические и избирательные права с гражданами РФ.

Видеофрагмент эфира пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" опубликовал на своей странице в Facebook украинский блогер Сергей Запорожский.

"Однозначно нужно приравнивать гражданство "ДНР" к гражданству российскому, кроме политических прав. А все остальное – должны быть абсолютно такие же права", - заявил Куликов.

"Оказывается не готов "брат-россиянин" давать "восставшим" право выбирать и быть выбранным. В "братской" Россиюшке. И этот же "брат" возмущенными слюнями заплевывает всю студию, когда в Раде появляются законопроекты, призванные ограничить в избирательных правах коллаборантов", - прокомментировал сказанное Запорожский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куликов в эфире КремльТВ предложил уничтожить Украину.