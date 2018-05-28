"Не давать": на КремльТВ "проговорились" об отношении к жителям "ДНР"

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что жители "ДНР" не должны иметь одинаковые политические и избирательные права с гражданами РФ.
Видеофрагмент эфира пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" опубликовал на своей странице в Facebook украинский блогер Сергей Запорожский.
"Однозначно нужно приравнивать гражданство "ДНР" к гражданству российскому, кроме политических прав. А все остальное – должны быть абсолютно такие же права", - заявил Куликов.
"Оказывается не готов "брат-россиянин" давать "восставшим" право выбирать и быть выбранным. В "братской" Россиюшке. И этот же "брат" возмущенными слюнями заплевывает всю студию, когда в Раде появляются законопроекты, призванные ограничить в избирательных правах коллаборантов", - прокомментировал сказанное Запорожский.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куликов в эфире КремльТВ предложил уничтожить Украину.
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