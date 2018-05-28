УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Не давать": на КремльТВ "проговорились" об отношении к жителям "ДНР"

12.7тЧитать новость на украинском

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что жители "ДНР" не должны иметь одинаковые политические и избирательные права с гражданами РФ.

Видеофрагмент эфира пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" опубликовал на своей странице в Facebook украинский блогер Сергей Запорожский.

"Однозначно нужно приравнивать гражданство "ДНР" к гражданству российскому, кроме политических прав. А все остальное – должны быть абсолютно такие же права", - заявил Куликов.

Новости
"Вот сволочь": террорист "ДНР" возмутил сеть просьбой о паспорте Украины

"Оказывается не готов "брат-россиянин" давать "восставшим" право выбирать и быть выбранным. В "братской" Россиюшке. И этот же "брат" возмущенными слюнями заплевывает всю студию, когда в Раде появляются законопроекты, призванные ограничить в избирательных правах коллаборантов", - прокомментировал сказанное Запорожский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куликов в эфире КремльТВ предложил уничтожить Украину.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
35
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги