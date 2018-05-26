Не дали сдвинуть: бойцы ВСУ отбили все атаки террористов на Донбассе

На Донбассе в пятницу, 25 мая, ситуация оставалась сложной, но контролируемой. Террористы получали адекватный ответ.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения.

"Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Во время боевых действий за прошедшие сутки двое наших защитников были ранены", - сказано в сообщении.

По данным разведки, уничтожено два и ранено четыре боевика российско-террористических войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете появилось видео уничтожения украинскими военными взводного опорного пункта террористов на Донбассе.