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Не дали прорваться: ВСУ отбили все атаки "Л/ДНР"

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Во вторник, 29 мая, подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение на Донбассе, вели активную оборону и давали адекватный ответ.

Террористы 36 раз прибегали к ведению прицельного огня по нашим позициям, из них девять раз применяли тяжелое вооружение, передает пресс-центр ООС.

"Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на мариупольский направлении - в районе населенного пункта Широкино", - сказано в сообщении.

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Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и трое ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные на Донбассе окружают с трех сторон ряд важных для террористов "Л/ДНР" населенных пунктов, что вызывает истерику в рядах противника на всех уровнях, поскольку российские наемники не имеют достаточных сил для полноценного ответа.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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