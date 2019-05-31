"Не дали нормально жить": автошкола расплатилась за ДТП с Зайцевой

Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность.
Из-за общественного резонанса руководство автошколы приняло решение закрыться, а не исправлять нарушения, обнаруженные в ходе следствия. Об этом сообщил в эфире ObozTV начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
Криклий напомнил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила автошколе их исправить.
"Понимая общественный резонанс, я так полагаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно бы уже не дали нормально жить. Поэтому они решили в принципе закрывать деятельность автошколы", – отметил он.
Чиновник также обратил внимание, что его ведомство лишено функции проверки автошкол и может их проинспектировать только в случае каких-либо происшествий.
"В школе, где училась Зайцева, факты нарушений обнаружило следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий. Они проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели", – рассказал Криклий.
В августе суд рассмотрит апелляцию Зайцевой и Дронова
mediaport.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2017 года на перекрестке улиц Сумской и Мечникова в Харькове столкнулись автомобили Lexus RX 350 (за рулем была Елена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов). После столкновения Lexus вылетел на тротуар и въехал в толпу пешеходов.
В результате наезда погибли 6 человек, еще пятеро получили ранения.
Зайцева утверждала, что не превышала скоростной режим. Но экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.
Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам аварии. Елене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.
Оба фигуранта подали апелляции. Их рассмотрение назначено на 14 августа 2019 года.
Следствие обнаружило нарушения в автошколе, в которой училась Зайцева. Аккредитационная комиссия приостановила деятельность учреждения и дала ему время на исправление нарушений.
А недавно появилась информация, что Зайцева требует смягчить свой приговор и вместо 10 лет тюрьмы присудить ей 5 лет условного заключения.
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