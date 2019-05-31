"Не дали нормально жить": автошкола расплатилась за ДТП с Зайцевой

Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность.

Из-за общественного резонанса руководство автошколы приняло решение закрыться, а не исправлять нарушения, обнаруженные в ходе следствия. Об этом сообщил в эфире ObozTV начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Криклий напомнил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила автошколе их исправить.

"Понимая общественный резонанс, я так полагаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно бы уже не дали нормально жить. Поэтому они решили в принципе закрывать деятельность автошколы", – отметил он.

Чиновник также обратил внимание, что его ведомство лишено функции проверки автошкол и может их проинспектировать только в случае каких-либо происшествий.

"В школе, где училась Зайцева, факты нарушений обнаружило следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий. Они проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели", – рассказал Криклий.

В августе суд рассмотрит апелляцию Зайцевой и Дронова mediaport.ua

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