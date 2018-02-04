Не был украинцем: Бутусов рассказал правду о ликвидации летчика Путина в Сирии

Уничтоженный сирийскими повстанцами российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины.

Об этом в своем Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Это кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский). Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ, распространенная российской "Новой газетой", что Филиппов - бывший украинский предатель, не соответствует действительности", - пояснил он.

По словам Бутусова, Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".

"Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Российская авиация уже более недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить российским авиатеррористам", - пишет журналист.

Сарадиб не занят террористами ИГИЛ, о которых рассказывает российская пресса, уточнил он. Этот город уже давно находился под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией.

"Филиппов понимал, что за бомбежки городов его щадить не будут, и был уничтожен на месте при приземлении.

Современная российская авиация не защищена от ПЗРК. Их можно бить. Американские "Стингеры" в Сирии не применяются - там только советские и российские ПЗРК, у нас запасов этого оружия тоже хватает. Было бы заманчиво оказать сирийским "шахтерам" помощь зенитными ракетами, российских террористов надо уничтожать везде", - подчеркнул Бутусов.

В районе города Саракиб сирийские повстанцы ракетой переносного зенитного ракетного комплекса сбили новейший российский штурмовик Су-25СМ стоимостью около $50 миллионов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СIT опубликовали фотографии документов погибшего пилота. По версии расследователей, он мог отстреливаться после приземления.