Не было в списках: волонтер рассказала о "чуде" во время обмена пленными

В рамках обмена заложниками из плена террористов "ДНР" был освобожден боец 56-й бригады Владимир Гизун, которого не было в списках на обмен.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Попова.

По ее словам военный находился в плену террористов более двух лет. Об освобождении Гизуна стало известно в последний момент.

"Ночью перед обменом в камеру зашли "ордловцы" и сказали: "Готовься на завтра!". Спрашиваю у Вовы: "Как так могло случиться?". Отвечает: "Молился Господу... Молился Николаю Угоднику... Просил чудо", – рассказала Попова.

Она добавила, что Гизун вместе с другими военными был доставлен в Киевский военный госпиталь.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак рассказал "Апострофу", что во время переговоров по обмену пленными террористы соглашались передать украинской стороне только 57 человек.

"Вот за эти месяцы наши добились того, что в список были внесены еще люди, по которым было подтверждено, что они там находятся",– сказал он.

Как известно, в итоге боевики освободили 74 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыли 73. Взамен они должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории.