''Не было ни разу'': советник Порошенко ответил на ложь о Донбассе

Вооруженные силы Украины не отдали ни одного участка "серой зоны" во время боевых действий на Донбассе.

Комментируя OBOZREVATEL высказывания члена Совета Федерации РФ Игоря Морозова о якобы постоянной войне за "серую зону" на Донбассе, советник президента Юрий Бирюков подчеркнул, ВСУ ни разу не отдавали боевикам освобожденные территории.

"Нет уже давным давно участков, которые переходят к "другой" стороне. Мы, после того, как берем над чем-то контроль, его не теряем уже. Не было такого ни разу", — сказал Бирюков.

"Серая зона" Донбасса

Отметим, ранее Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса. — Ред.) были освобождены. Практически вся "серая зона" уже сейчас освобождена и взята под контроль", — заявил Бирюков.

Эти слова сильно разозлили члена Совета Федерации РФ Морозова, который назвал это "желанием оправдать военное положение".

Как сообщал OBOZREVATEL: