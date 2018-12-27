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''Не было ни разу'': советник Порошенко ответил на ложь о Донбассе

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Вооруженные силы Украины не отдали ни одного участка "серой зоны" во время боевых действий на Донбассе.

Комментируя OBOZREVATEL высказывания члена Совета Федерации РФ Игоря Морозова о якобы постоянной войне за "серую зону" на Донбассе, советник президента Юрий Бирюков подчеркнул, ВСУ ни разу не отдавали боевикам освобожденные территории.

"Нет уже давным давно участков, которые переходят к "другой" стороне. Мы, после того, как берем над чем-то контроль, его не теряем уже. Не было такого ни разу", — сказал Бирюков.

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"Серая зона" Донбасса

"Серая зона" Донбасса

Отметим, ранее Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса. — Ред.) были освобождены. Практически вся "серая зона" уже сейчас освобождена и взята под контроль", — заявил Бирюков.

Эти слова сильно разозлили члена Совета Федерации РФ Морозова, который назвал это "желанием оправдать военное положение".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Российская военная угроза
Персона
Юрий Бирюков
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Бирюков только подтвердил, что захватывает серую зону ... нарушая соглашения ...
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Удивительная страна Украина. Бирюкову давно ломится десяток уголовных статей, а он числится как бы "советником" самого главковерха.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
После выборов.если победит Порося или Эта воровка на доверии , вас ждут изменения линии соприкосновения
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Семёнов Александр, Ой пля цуко испугал.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Семёнов Александр, ты прав, новая линия соприкосновения будет там где у кациков начинается рот и заканчивается у нас прямая кишка
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