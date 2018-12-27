''Не было ни разу'': советник Порошенко ответил на ложь о Донбассе

Вооруженные силы Украины не отдали ни одного участка "серой зоны" во время боевых действий на Донбассе.
Комментируя OBOZREVATEL высказывания члена Совета Федерации РФ Игоря Морозова о якобы постоянной войне за "серую зону" на Донбассе, советник президента Юрий Бирюков подчеркнул, ВСУ ни разу не отдавали боевикам освобожденные территории.
"Нет уже давным давно участков, которые переходят к "другой" стороне. Мы, после того, как берем над чем-то контроль, его не теряем уже. Не было такого ни разу", — сказал Бирюков.
"Серая зона" Донбасса
Отметим, ранее Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.
"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса. — Ред.) были освобождены. Практически вся "серая зона" уже сейчас освобождена и взята под контроль", — заявил Бирюков.
Эти слова сильно разозлили члена Совета Федерации РФ Морозова, который назвал это "желанием оправдать военное положение".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Террористы "Л/ДНР" на несколько дней притихли и не осуществляли обстрелов позиций бойцов ВСУ, однако накануне вновь активизировались с новой силой.
При этом активнее оккупанты начали вести и пропагандистскую деятельность, заявляя о том, что защитники Украины якобы готовятся к сокрушительной атаке.
Террористы распространяют фейки о том, что ВСУ якобы планируют применить химическое оружие, а также подключить к наступлению военных НАТО.
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