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"Не "Бук", а х**": расследователи показали, как Россия пыталась оправдать "похищенного" СБУ командира ''ДНР''

10.8т Читать материал на украинском

Российские СМИ заявили, что пойманный СБУ бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады террористов "ДНР" Владимир Цемах в скандальном признании в 2015 году не говорил о "Буке".

Так, по их версии, он якобы произнес нецензурное слово "х**", обозначая определенного человека. Однако эта информация подтверждения не нашла, сообщает группа расследователей Bellingcat.

Речь идет о документальном фильме "Брат против брата" в котором показали нашумевшее интервью с командиром "ДНР".

"Я знаю об этом. Я вытащил этого молодого парня и спрятал этот ***. Я покажу вам даже, где он упал и где я его подобрал", – озвучил Цемах, при этом периодически показывая на камеру, вероятно, обозначая части, которые потом нужно было вырезать.

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Владимир Цемах

Владимир Цемах

Bellingcat

Однако эксперимент с использованием продвинутого механизма преобразования текста в речь подтвердил Bellingcat, что только вариант "Бук" не вызывает ощутимой десинхронизации между исходной и смоделированной речью.

"Не "Бук", а х**": расследователи показали, как Россия пыталась оправдать "похищенного" СБУ командира ''ДНР''

Bellingcat

"Не "Бук", а х**": расследователи показали, как Россия пыталась оправдать "похищенного" СБУ командира ''ДНР''

Bellingcat

Также отмечается, что анализ реплики Цемаха говорит о том, что он не мог говорить о каком-либо человеке, поскольку в этом случае теряется смысл всего рассказа.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
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