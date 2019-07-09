Российские СМИ заявили, что пойманный СБУ бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады террористов "ДНР" Владимир Цемах в скандальном признании в 2015 году не говорил о "Буке".

Так, по их версии, он якобы произнес нецензурное слово "х**", обозначая определенного человека. Однако эта информация подтверждения не нашла, сообщает группа расследователей Bellingcat.

Речь идет о документальном фильме "Брат против брата" в котором показали нашумевшее интервью с командиром "ДНР".

"Я знаю об этом. Я вытащил этого молодого парня и спрятал этот ***. Я покажу вам даже, где он упал и где я его подобрал", – озвучил Цемах, при этом периодически показывая на камеру, вероятно, обозначая части, которые потом нужно было вырезать.

Владимир Цемах Bellingcat

Однако эксперимент с использованием продвинутого механизма преобразования текста в речь подтвердил Bellingcat, что только вариант "Бук" не вызывает ощутимой десинхронизации между исходной и смоделированной речью.

Bellingcat

Bellingcat

Также отмечается, что анализ реплики Цемаха говорит о том, что он не мог говорить о каком-либо человеке, поскольку в этом случае теряется смысл всего рассказа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.

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