''Не большой профи'': экс-сотрудник СБУ рассказал о харьковском террористе

Житель Харькова, задержанный по подозрению в подготовке теракта в метро, не обладал профессиональной подготовкой и легко попался в ловушку СБУ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя предотвращенный спецслужбами теракт.

По словам эксперта, инцидент породил много вопросов – был ли задержанный профессионалом, имел ли опыт минно-взрывного дела, участвовал ли в АТО.

"Если цель серьезная, тяжело реализуемая, подыскивают профессионалов своего дела – человека с опытом, который сумеет сделать грамотно и не попасться. Если спецслужба заранее знала, что будет теракт, ему заранее подложили муляж, значит человек не разобрался, что ему подложили. Можно предположить, что он не такой большой профессионал. Профессионал на ощупь бы понял, что там что-то не то", – считает бывший СБУшник.

Ступак отметил, что вознаграждение в 15 тыс. долларов является очень большой суммой для такого уровня.

"Обычно платят меньше. На этих возможных терактах зарабатывает огромное количество посредников. Например, выделяется сумма 10 тыс. долларов на совершение этого ужасного злодеяния. Пока она дойдет до исполнителя, он получит в лучшем случае тысячу. Каждый посредник "отщипывает" себе, и до исполнителя доходят мизерные суммы. Находят самого обычного человека, который готов совершить это дело", – объяснил он.

Также экс-сотрудник СБУ прокомментировал основную версию следствия о российском следе преступления.

"Сейчас все говорят про "российский след". Всегда было удобно показывать, что Россия стоит за всеми терактами в стране. Да, нельзя с них снимать эту вину, но и нельзя на них все перекладывать. Надо дождаться следствия, судебного решения и посмотреть, чем закончится", – отметил Ступак.

facebook.com/SecurSerUkraine

facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщал OBOZREVATEL:

СБУ предотвратила совершение террористического акта на станции метро "Индустриальная" в Харькове. Заказчиком кровавого преступления названы спецслужбы России, которые завербовали харьковчанина.

Представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкцию для проведения подготовительных мероприятий и выплатили 15 тыс. долларов за выполнение преступления.

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