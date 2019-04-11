"Не берите трубку!" В Украине набирает популярность новый вид развода

В Украине участились случаи новой телефонной аферы, жертвами которой могут стать многие украинцы.
О таком мошенничестве в Facebook сообщила журналистка Елена Максименко, рассказав, как едва не попала на крючок аферистов.
"До вчера была за границей – с определенного момента начался шквал вызовов из разных незнакомых номеров. Один из них киевский городской (попробовала перезвонить уже в Киеве, прежде чем погуглить – пишут, что мошенники, и воруют данные с сим-карты). Другой номер пробивался как донецкий. Остальные зарубежные", – рассказала она.
Максименко добавила, что еще с незнакомых ей номеров присылали СМС с просьбой перезвонить на Viber или WhatsApp.
В комментариях под постом пояснили суть такого мошенничества. Аферисты хотят украсть данные симки, поэтому им нужно для подтверждения предоставить оператору последние три входящие звонка, и назвать сумму пополнения счета. Поэтому нельзя перезванивать и отсылать сообщения на такие номера. Для имитации звонков из-за границы используется IP-телефония.
Пользователи советуют, что после таких звонков попросить нескольких друзей и родственников перезвонить вам, чтобы нарушить план аферистов.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в Украине запустили новые циничные аферы.
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