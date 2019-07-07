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Названы в честь погибших героев: в Украине представили новейшие военные катера

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В Одессе в воскресенье, 7 июля, были представлены два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр" отечественного производства.

Это произошло на морском вокзале в рамках празднования Дня Военно-морских сил Украины, пишет "Радио свобода".

Отметим, что новая украинская морская техника оборудована реактивной системой залпового огня и боевыми модулями.

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Украинский десантно-штурмовой катер проекта "Кентавр"

Украинский десантно-штурмовой катер проекта "Кентавр"

Радио Свобода

Катера получили имена "Малин" и "Станислав" в честь населенных пунктов, откуда были родом погибшие морские пехотинцы: старший прапорщик Александр Яхновский и младший сержант Сергей Сонька.

Присутствовавшие также почтили минутой молчания недавно погибших на Донбассе водителя и санитарного инструктора морской пехоты Сергея Майбороду и Ирину Шевченко.

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также родные 24 пленных моряков.

Катера "Кентавр"

Катера "Кентавр"

Думская

Катера "Кентавр"

Катера "Кентавр"

Думская

Катера "Кентавр"

Катера "Кентавр"

Думская

Отметим, в сентябре катера "Кентавр" для ВМС спустили на воду на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком".

Несколько месяцев спустя они прибыли в Одессу и с тех пор проходят государственные испытания. Когда испытания будут завершены, планируется, что катера будут использовать подразделения морской пехоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вместе со своей командой он делает все для скорейшего освобождения украинских военнопленных моряков, которые удерживаются Российской Федерацией.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаОдесса
Теги
военная техникафотографиипленные морякиВоенно-морские силы Украины
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Эти тоже москалям сдадутся в плен?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
РСЗО на катере? Ахахаха! Не, свинопасы реальные мареманы)))
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