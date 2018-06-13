Названы самые опасные для Украины российские войска

Наибольшую военную угрозу со стороны России для Украины представляет авиация и ракетные войска.

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Георгий Тука.

В контексте опасности широкомасштабного наступления регулярной армии России на Украину, отвечая на вопрос, какова наибольшая военная угроза для страны, замминистра пояснил: "Если говорить с точки зрения военной составляющей, то это, вне всякого сомнения, авиация и ракетные войска".

"А если не брать в расчет военную компоненту, то, с моей точки зрения, гораздо опаснее дестабилизация ситуации внутри страны", - добавил он.

"Пророссийские силы очень опасны. Они готовятся к реваншу. Но я не вижу каких-либо адекватных, с моей точки зрения, мер для того чтобы обезопаситься от этой пророссийской чумы", - констатировал Тука.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Георгий Тука заявил: Москва пытается заманить Украину в ловушку, предлагая "прямые переговоры" с террористическими республиками на Донбассе.