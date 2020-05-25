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25 мая • обновлено в 16:04
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Названы имена полицейских, которые попали в секс-скандал в Киевской области: один служил на Донбассе. Фото

3.3т
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Задержанными по подозрению в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыцком отделе полиции Киевской области оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.

Об этом сообщил Dетектив-Info со ссылкой на свои источники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полицейские подозреваются в изнасиловании

Полицейские подозреваются в изнасиловании

Государственное бюро расследований

"О задержанном Николае Кузиве известно, что капитан полиции является уроженцем Львовской области, у него есть жена и двое сыновей. На Киевщину полицейский перевелся после службы на Донбассе, куда он отправился после начала военного конфликта", – говорится в сообщении.

На сайте полиции Мариуполя, где Кузив ранее занимал должность начальника сектора криминальной полиции, ему посвящен один из материалов, в котором рассказывается о победах полицейского.

Николай Кузив

Николай Кузив

mariupol-police.dn.ua

Николай Кузив

Николай Кузив

detective-info.com.ua

Николай Кузив

Николай Кузив

mariupol-police.dn.ua

Сергей Сулима

Сергей Сулима

detective-info.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в больницу Кагарлыка обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании, к которому были причастны сотрудники полиции. Руководство отдела полиции было отстранено, а сам отдел расформирован.

Государственное бюро расследований задержало двух правоохранителей. Им готовят сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Место
Украина
Теги
полиция изнасилование
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