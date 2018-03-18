Названо количество детей, погибших в войне на Донбассе

С начала вооруженного конфликта на Донбассе с 2014 года погибли 218 детей.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер в интервью изданию "Зеркало недели" рассказала, что из них 80 детей стали жертвами трагедии с Boeing рейса МН17.

"В 2017 году мы зафиксировали 7 смертей: 1 — вследствие артобстрела, 6 — в результате неосторожного обращения с взрывоопасными пережитками войны", - сообщила она.

"Из 138 детских смертей, связанных с конфликтом, 95 были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, 35 — на территории, контролируемой правительством, и в 8 случаях пока не установлено, кто контролировал место инцидента", - рассказала Фрейзер.

Как писал "Обозреватель", ранее были названы потери сил АТО на Донбассе в 2018 году.