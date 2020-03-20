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20 марта • обновлено в 19:52
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Названо имя застреленного снайпером бойца ВСУ: появилось фото

1.3т
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Погибшим на Донбассе от пули снайпера оказался боец 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сержант Алексей Золин.

Военнослужащему было 35 лет, у него осталась трехлетняя дочь, сообщается на странице 30-й ОМБр имени Константина Острожского в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Вчера, 19 марта, от вражеской пули снайпера погиб сержант Алексей Золин. Ему было 35 лет. Алексей родился 11 июля 1984 года в Житомире. У него было неполное высшее образование. В 30-й ОМБр он пришел в ноябре 2018 года, у него был опыт участия в боевых действиях ранее – с начала войны воевал в составе 95-й ОДШБр", – сказано в сообщении.

Товарищи Золина характеризуют его как доброжелательного и ответственного человека, на которого можно было положиться, и которому доверяли командиры.

С фронта военнослужащего не дождались родители, также у него осталась трехлетняя дочь.

Командование и воины бригады выразили свои соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

"За смерть нашего побратима действия врага не останутся безнаказанными. Мы сделаем все от нас зависящее", – подчеркнули в бригаде.

Алексею Золину было 35 лет

Алексею Золину было 35 лет

facebook.com/30brigade

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Золин погиб 19 марта в зоне проведения ООС. Его застрелил вражеский снайпер.

Всего с начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, еще 181 получил ранения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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Юг Руси
Юг Руси
"родители и дочь" остались, а любимый, что сбежал? )))
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1
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Юг Руси
Юг Руси
ПEдик штоли? Письмецо с ромашками "Для Олексия" ))))
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Юг Руси
Юг Руси
Кристина Стефанова, )))))))))))))
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0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Юг Руси, дуркаинский Дулин в красных труселях
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чего в Житомире не сиделось? Зачем припёрся в Донбасс?
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3
1
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Кристина Стефанова, денюх подзаработать
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1
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