Погибшим на Донбассе от пули снайпера оказался боец 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сержант Алексей Золин.

Военнослужащему было 35 лет, у него осталась трехлетняя дочь, сообщается на странице 30-й ОМБр имени Константина Острожского в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Вчера, 19 марта, от вражеской пули снайпера погиб сержант Алексей Золин. Ему было 35 лет. Алексей родился 11 июля 1984 года в Житомире. У него было неполное высшее образование. В 30-й ОМБр он пришел в ноябре 2018 года, у него был опыт участия в боевых действиях ранее – с начала войны воевал в составе 95-й ОДШБр", – сказано в сообщении.

Товарищи Золина характеризуют его как доброжелательного и ответственного человека, на которого можно было положиться, и которому доверяли командиры.

С фронта военнослужащего не дождались родители, также у него осталась трехлетняя дочь.

Командование и воины бригады выразили свои соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

"За смерть нашего побратима действия врага не останутся безнаказанными. Мы сделаем все от нас зависящее", – подчеркнули в бригаде.

Алексею Золину было 35 лет facebook.com/30brigade

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Золин погиб 19 марта в зоне проведения ООС. Его застрелил вражеский снайпер.

Всего с начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, еще 181 получил ранения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!