Названо имя военного медика, погибшего в засаде оккупантов на Донбассе. Фото

Появилась информация о военном медике, который погиб во время засады террористов, когда пытался спасти раненого бойца.

Согласно информации, опубликованной его знакомыми в соцсетях, павшего героя зовут Николай Илин ("Эстонец"). Также обнародованы его фото (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Facebook Натальи Мохонько

Так, Наталья Мохонько отметила на своей странице в Facebook, что медик служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.

В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Facebook Натальи Мохонько

"Когда наш "Эстонец" проводил занятия, то учил ребят осмотрительности, учил в первую очередь беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тому, кто не справился и не уберегся. Ваша аптечка – твоя жизнь, жизнь товарища, в его аптеке! Мы вместе много километров проходили по переднему краю ... и в опасных местах он заставлял меня то бежать, то ползти, то идти в обход ... а я всегда шутила, что с его рюкзаком (был укомплектован на 200% и добрался тем животным) мы в любом случае останемся живы", – написала она.

В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Facebook Натальи Мохонько

Также о нем в Twitter сообщил пользователь под ником "Конопляный Джмелик": "Николай Илин ("Эстонец"). R.I.P.".

В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Twitter "Конопляний Джмелик"

В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Twitter "Конопляний Джмелик"

Facebook Натальи Мохонько

Twitter "Конопляний Джмелик"

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