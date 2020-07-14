Названо имя военного медика, погибшего в засаде оккупантов на Донбассе. Фото
Погибший военный медик служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты
Позывной у него был "Эстонец"
Когда эвакуационная группа попала в засаду террористов, медик пытался спасти раненого бойца
Названо имя погибшего в засаде оккупантов медика.
Появилась информация о военном медике, который погиб во время засады террористов, когда пытался спасти раненого бойца.
Согласно информации, опубликованной его знакомыми в соцсетях, павшего героя зовут Николай Илин ("Эстонец"). Также обнародованы его фото (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).
В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Facebook Натальи Мохонько
Так, Наталья Мохонько отметила на своей странице в Facebook, что медик служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.
В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Facebook Натальи Мохонько
"Когда наш "Эстонец" проводил занятия, то учил ребят осмотрительности, учил в первую очередь беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тому, кто не справился и не уберегся. Ваша аптечка – твоя жизнь, жизнь товарища, в его аптеке! Мы вместе много километров проходили по переднему краю ... и в опасных местах он заставлял меня то бежать, то ползти, то идти в обход ... а я всегда шутила, что с его рюкзаком (был укомплектован на 200% и добрался тем животным) мы в любом случае останемся живы", – написала она.
В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Facebook Натальи Мохонько
Также о нем в Twitter сообщил пользователь под ником "Конопляный Джмелик": "Николай Илин ("Эстонец"). R.I.P.".
В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Twitter "Конопляний Джмелик"
В засаде оккупантов 13 июля погиб военный медик Николай Илин. Twitter "Конопляний Джмелик"
Facebook Натальи Мохонько
Twitter "Конопляний Джмелик"
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.
На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. По данным журналиста, погибли два человека.
Состоянием на 12:00 14 июля стало известно, что террористы "ЛНР" похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцево.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.
Прокуратурой Донецкой области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал такие действия "очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".
В ООС раскрыли подробности расстрела эвакуационной группы.