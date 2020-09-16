Названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ. Фото

На Донбассе 16 сентября от взрыва гранаты погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Роман Червинский.

Боец входил в состав волынской бригады, сообщается в Telegram-канале "Новости Вооруженных сил".

"16 сентября, находясь в блиндаже, подорвался на гранате военный волынской бригады Червинский Роман Ярославович, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащий погиб 16 сентября вблизи Новотошковского в результате неосторожного обращения с гранатой.

Руководящий состав бригады, где служил боец, и рабочая группа военной службы правопрядка выясняет все обстоятельства трагедии.