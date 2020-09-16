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Названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
8,1 т.
На Донбассе погиб воин ВСУ Роман Червинский

На Донбассе 16 сентября от взрыва гранаты погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Роман Червинский.

Боец входил в состав волынской бригады, сообщается в Telegram-канале "Новости Вооруженных сил".

На Донбассе погиб .

"16 сентября, находясь в блиндаже, подорвался на гранате военный волынской бригады Червинский Роман Ярославович, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", – сказано в сообщении.

Telegram "Новости Вооруженных сил".

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащий погиб 16 сентября вблизи Новотошковского в результате неосторожного обращения с гранатой.

Руководящий состав бригады, где служил боец, и рабочая группа военной службы правопрядка выясняет все обстоятельства трагедии.

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