УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Названо имя организатора покушения на Бабченко

31.4тЧитать новость на украинском

Организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, который раньше упоминался только как гражданин Г., зовут Борис Герман.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича – подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть применении оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", - говорится в сообщении.

Новости
Бабченко воскрес! В мире бурно отреагировали

Журналист Оксана Коваленко уточнила, что подозреваемого зовут Борис Герман.

Журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook сообщил, что Борис Герман был помощником бывших народных депутатов Михаила Гончарова и Игоря Плохого.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
28
49
Смешно
28
Интересно
7
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги