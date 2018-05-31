Названо имя организатора покушения на Бабченко

Организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, который раньше упоминался только как гражданин Г., зовут Борис Герман.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича – подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть применении оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", - говорится в сообщении.

Журналист Оксана Коваленко уточнила, что подозреваемого зовут Борис Герман.

Підозрюваним в Організації убивства Аркадія Бабченка є Борис Герман. Документи на нього вже передані до Щевченківського райсуду. Будуть обирати йому запобіжний захід — Oksana Kovalenko (@superumka) May 31, 2018

Журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook сообщил, что Борис Герман был помощником бывших народных депутатов Михаила Гончарова и Игоря Плохого.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.