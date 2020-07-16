Названо имя морпеха, погибшего под Зайцевым. Фото Героя
Военным Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля во время выполнения боевых задач в зоне проведения ООС в районе Зайцево в Донецкой области, оказался Дмитрий Красногрудь.
Командиру разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты был 41 год. Об этом сообщили на странице 35-й ОБМП в Facebook.
Как известно, Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.
Командование бригады и побратимы бойца выразили искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью защитника.
"Горько воспринимать потерю собрата. Вечная память! Слава Герою Украины!", – отметили они.
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 июля, в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве умер еще один украинский защитник.