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Названо число персон нон-грата из-за поездок в Крым

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За прошедший год около 1,5 тысячи иностранцев был запрещен въезд в Украину из-за поездок в аннексированный Крым.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной погранслужбы.

"В течение 2017 года было принято около 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе более сотни артистам и деятелям культуры. Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на территории Крыма", – сообщили в ведомстве.

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По словам пограничников, нарушение порядка въезда на территорию Крыма через закрытые пункты пропуска предусматривает уголовную и административную ответственность.

Помимо этого, в прошлом году было составлено почти 2,3 тысячи админпротоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию страны и выезда.

Как сообщал "Обозреватель", с 1 января 2018 года на границе Украины с Россией заработал биометрический контроль. В 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработала новая система фиксации. В Госпогранслужбе рассказали, что РФ отвечает на внедрение данной системы провокациями.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Государственная пограничная служба Украины
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