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Названа причина зверского убийства британского волонтера АТО

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Причиной убийства британца латвийского происхождения и волонтера АТО Мика Альпса могло стать то, что он следил за автомобилями, которые россияне покупали у него для войны на Донбассе.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. Машины были главным бизнесом Альпса, и когда он узнал, что они покупаются оккупантами для войны против Украины, то решил устроить слежку.

Командир восьмого батальона "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт рассказал, что автомобили переправлялись по такому маршруту: Франция – Бельгия – Люксембург – Германия – Польша, а дальше через Беларусь и Россию на оккупированный Донбасс.

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"Его идея заключалась в том, чтобы поставить GPS-трекер для начала, чтобы проследить, что оно и на самом деле так ли", - сообщил Гергерт.

Скрытый радиомаячок мог бы показать весь маршрут поставки машин оккупантам. Дальнейший план был значительно серьезнее – прослушивать тех, кого возили на машинах.

Командир убежден, что устройство, которое установил Микус, россияне нашли, что и стало смертным приговором. Сейчас показания Гергерта переданы полиции островов Гернси.

Как писал "Обозреватель", Мика Альпса убили перед судьбоносным решением.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Место
Великобритания
Объект
Новости Донбасса
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