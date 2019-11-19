Названа причина смертельного пожара с военными на Львовщине

Вероятной причиной пожара в воинской части на Львовщине, где погиб один военный, стало короткое замыкание проводов электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Военная прокуратора Западного региона Украины.

"В результате пожара один военнослужащий погиб - и.о. командира воинской части и еще один офицер получил ожоги различной степени тяжести. Майор госпитализирован в больницу и находится в реанимационном отделении", – говорится в сообщении.

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В прокуратуру отметили, что окончательная причина возгорания и ущерб будут установлены в ходе досудебного расследования. По факту возгорания и гибели военного зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Пожар в воинской части vpzhr.gp.gov.ua

Пожар в воинской части vpzhr.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября во Львовской области в военной части произошел пожар, в котором один офицер погиб и еще один получил ожоги. Погибшим оказался временно исполняющий обязанности командира воинской части Алексей Останин.

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