Война на Донбассе: Украине указали на зацепку с Путиным

Период после президентских выборов можно использовать для международного давления на Россию в части выполнения Минских соглашений о передаче Украине контроля над границей.

Главное – "уцепиться за зацепку", которую дал сам президент РФ Владимир Путин, - сказал "Обозревателю" российский экономист, член Совета Фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков.

Он напомнил, что "перед выборами Путин несколько раз последовательно высказывал свою позицию по этому поводу. Сначала он говорил, что на Донбассе могут появиться какие-то односторонние миротворцы, потом он говорил о том, что миротворцы могут стать между российской армией, которую он называет армией "Л/ДНР", и украинской. Потом он сказал, что миротворцы могут занять всю территорию конфликта и фактически могут выполнять полицейские функции, что подразумевает разоружение "Л/ДНР".

При этом Путин "оставлял за собой лазейку" в виде предстоящих выборов. По мнению Жаворонкова, тот наверняка мог посылать западным руководителям такие сигналы – "дескать, у меня выборы, если я выведу войска, меня назовут предателем".

Но период сразу после выборов, когда "Путин пытается решить проблему своего международного статуса и постоянного давления на его режим, в том числе экономического", - лучший период для давления на него, - убежден оппозиционер.

"В дипломатии всегда важно уцепиться за зацепку, которую вам дал ваш оппонент, и навалиться на нее как на рычаг. Дескать, ты же сам говорил – вот и давай, делай, нам это и нужно", - сказал он, уточнив, что речь идет о восстановлении контроля над границей и введении на Донбасс миротворческих сил ООН, "которые бы выполняли полицейскую функцию".

Как писал "Обозреватель", ранее Сергей Жаворонков заявил о том, что Путин на президентских выборах "решил трудную задачу", а помог ему в этом оппозиционер Алексей Навальный.