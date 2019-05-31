"Назойливая муха!" Как "Укроборонпром" разваливает оборону страны

Государственный концерт "Укроборонпром" намерено ведет черную кампанию против Лозовского кузнечно-механического завода, обвиняя предприятие в невозможности "удовлетворить потребности армии".

Об этом сказано в публикации на OBOZREVATEL. В статье отмечается, что ЛКМЗ – единственное в стране предприятие по сварке корпусов из украинской бронестали. Однако "Укроборонпром" официально заявляет, что ЛКМЗ "не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии".

"Все это похоже на спланированную информационную атаку, цель которой – очернить завод, чтобы убелить концерн", – пишет директор по развитию производства специальной техники ЛКМЗ Василий Черномаз.

Отмечается, что в Украине еще в 1990 годах на заводе разработали и освоили выпуск отечественных бронесталей, чтобы уйти от зависимости поставок из России. Была создана отечественная броневая марка стали "71", не требующая при производстве электрошлакового процесса. Министерство обороны Украины приняло решение о внедрении "71" стали для изготовления установочной партии отечественных бронетранспортеров БТР-4.

Данная сталь сегодня реализуется украинским производителем по цене порядка 2,3-2,4 доллара за кг. Но в "Укроборонпроме" решили закупать не украинскую сталь, а финскую – у польского посредника TEXPROTECT Sp.zo.o. по 5,7 евро за кг.

В результате ЛКМЗ не был своевременно обеспечен заказчиком необходимыми ресурсами для выполнения договора. В феврале 2019 года руководство завода официально обратилось и к заказчику, и в концерн с заявлением о бездеятельности ХКБМ, которая ведет к остановке работ.

"Укроборонпром" rbc.ua

"Устав отмахиваться от ЛКМЗ, как от назойливой мухи, концерн начал хорошо спланированную, проплаченную пиар-компанию, распространяя заведомо недостоверную информацию о том, что ЛКМЗ несвоевременно выполняет взятые на себя договорные обязательства и это привело к угрозе срыва выполнения государственного оборонного заказа по обеспечению Вооруженных Сил Украины бронетранспортерами БТР-4Е", – отмечается в материале.

В результате отсутствие заказов приведет к остановке единственного в стране полноциклового производства корпусов из украинской бронестали.

"Будут потеряны компетенции изготовления "71" брони, разработка и освоение которой позволили Украине решить проблему зависимости от импорта, прежде всего из РФ. Это отбросит нашу страну назад на десятилетие. При отсутствии украинских производителей, поставщики импортной стали поднимут цены. Это увеличит расходы госпредприятий, нагрузку на бюджет (читай – налогоплательщиков) и стоимость БТР, что сделает их неконкурентоспособными. В результате Украина станет аутсайдером на рынке бронетехники", – говорится в материале.

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