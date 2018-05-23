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Назло "банд*ровцам": на Донбассе назрела новая проблема

9.3тЧитать новость на украинском

Оккупанты частично распустили сотрудников крупнейшей шахты "Комсомолец Донбасса" из-за отсутствия спроса на уголь, в связи с чем людям придется работать только по две недели в месяц.

"Сотрудникам крупнейшей шахты ОРДЛО "Комсомолец Донбасса" объявили, что до конца года они будут работать только по две недели в месяц. В связи с тем, что нет спроса на добытый уголь и некуда его продавать", – написал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

По его словам, уголь, ранее востребованный в Украине, теперь лежит на складе.

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"Раньше уголь банде*овцам приходилось отправлять, но потом умные люди объяснили народу Донбасса, что нужно на референдум сходить, чтобы больше не кормить "фашистов". Теперь уголек на складе лежит, в сохранности. Хорошо придумано", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак рассказал об угрозе экологического бедствия на Донбассе из-за массового закрытия угольных шахт.

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Темы
Российско-украинский конфликтУгольный скандал
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Объекты
шахтерыНовости Донбасса
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